الأهلي يُشعل ’’الميركاتو الصيفي‘‘ بصفقتين ناريتين.. ونجم الزمالك في الطريق إلى القلعة الحمراء

كتب: ضياء السقا

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

ويزداد الميركاتو الصيفي هذا العام سخونة، نظرا لانضمام نادي بيراميدز، الذي يملكه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لمنافسة الأهلي والزمالك، في التعاقد مع الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل.

صفقات الأهلي

وأبرم الأهلي أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كهربا في الطريق؟

من ناحية أخرى، ترددت أنباء عن فسخ محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب وسط الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء، للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية كـ"محلل"، حتى يتسنى له الانضمام إلى الأهلي.

Advertisements

وفي أول خطوة تصعيدية، قدم "كهربا"، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

كهربا يبحث عن محلل

وبحسب موقع فيتو، فإن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في الأزمة.

تعليق غامض

من جانبه، علق كهربا على الأزمة الحالية، بشكل غير مباشر، عبر حسابه بانستجرام، قائلا: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

أول تهديد من الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك، لموقع "فيتو" عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لـ"كهربا" بتجميده وإيقافه.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الأبيض.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.