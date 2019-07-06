شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة فى مهمة "تحنيط" الأولاد لاستكمال رحلة التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر مواجهة صعبة عندما يستضيف منتخب جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستصيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية ، حيث استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات ، حيث تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و ١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا ، ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.

حرص أجيري و الجهاز الفني خلال الساعات الأخيرة على التكثيف من جلسات التحفيز و التأهيل النفسي للاعبين و التأكيد على أن مباراة اليوم هي الإختبار الحقيقي لقوة الفراعنة خاصة أنها أمام منتخب مميز ولم يظهر بمستواه المعروف فى دور المجموعات إلى جانب أنه يضم عناصر قوية وسبق له التتويج ببطولة أمم أفريقيا عام 1996 ، و أن مباريات دور المجموعات خادعة لبعض المنتخبات التى تبحث عن إثبات نفسها فى دور الـ16 و التأهل للأدوار التالية ، كما حذر أجيري اللاعبين من التسرع فى إحراز الأهداف و الفوز أمام جنوب أفريقيا و التوازن بين الدفاع و الهجوم ، وضرورة الظهور بمستوى مميز فى لقاء اليوم لإرسال رسالة قوية بأن المنتخب المصري قادر على تحقيق الفوز فى أى وقت .

كما شهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب تعليمات خاصة من أجيري للثنائى محمد صلاح و محمود تريزيجيه بضرورة استغلال الهجمات التي ستتاح لهم فى مباراة جنوب أفريقيا و التى ستكون قليلة بالتأكيد فى ظل قوة المباراة إلى جانب الاعتماد عليهم كثنائى هجومي بجوار مروان محسن الذى سيميل للخلف ويفتح الطريق أمام الثنائى صلاح و تريزيجيه.

Advertisements

في المقابل، يسعى منتخب جنوب افريقيا لقلب الطاولة على الفراعنة، وذلك بتحقيق انتصاره الثاني في النسخة الحالية من بطولة كأس الامم الافريقية وحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

ويمتلك منتخب جنوب افريقيا المقومات التي تؤهله لتحقيق المفاجأة في مباراة اليوم وأبرزها التنظيم الجيد داخل أرض الملعب بجانب السرعة واللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها لاعبيه في الوقت الذي يعتزم فيه ستيوارت باكستر فرض الرقابة اللصيقة على عدد من لاعبي منتخب مصر أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه.

ويراهن مدرب جنوب افريقيا على عنصر الوقت من أجل زيادة الضغط على لاعبي منتخب مصر، حيث يرى أن الحضور الجماهير الغفير في مباراة اليوم هو سلاح ذو حدين.

ورصد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز أمام مصر.

وذكر الموقع الرسمى لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم أنه تقرر تخصيص مكافآة مالية تصل لـ33 ألف يورو لكل لاعب حال الفوز على مصر، فيما تحدد 58 ألف يورو مكافآة لكل لاعب حال الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية فى التاريخ.