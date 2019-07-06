5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الوطنى مواجهة غاية فى الأهمية عندما يستضيف منتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستصيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية .موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا
تنطلق مباراة مصر وجنوب افريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولى.حكم مباراة مصر وجنوب افريقيا
اختارت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان، لإدارة مباراة مصر وجنوب إفريقيا.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.
تاريخ المواجهات
واجه الفريق المصري منافسه جنوب إفريقيا في ٤ مباريات رسمية ، كانت بدايتها عام 1996، وآخرها تصفيات أمم أفريقيا لعام 2012، واستطاعت مصر تحقيق الفوز في مبارتين ، بينما انتصرت جنوب إفريقيا في مباراة واحدة ، وجمع التعادل بين المنتخبين في مباراة.. وتمكنت مصر خلال فوزها على جنوب إفريقيا في المباراتين تسجيل ثلاثة أهداف ، بينما لم يسكن شباك المنتخب المصري إلا هدف وحيد من الفريق الخصم.
أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة بمباراة اليوم المقرر إقامتها بين مصر وجنوب افريقيا ضمن دور الـ 16 للبطولة، وأكد الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة منسق عام مباريات ستاد القاهرة على أن التعليمات سيتم تطبيقها بدقة بناء على ما أسفرت عنه عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بالمباراة، وذلك على النحو التالي:
- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور ال16 فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.
- لن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفي لضيوف البطولة عبر سجادة حمراء مع توافر سيارات "Golf Car” لمن يرغب في استخدامها.
- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم ، وعدم السماح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد في المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.
- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة تذكرتي لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.
-ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.
- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات ، حرصا على راحة الجماهير.
- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي وتوصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة.
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