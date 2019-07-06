شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الناشئين فى الأهلى تنطلق اليوم بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى للموسم الكروى الجديد 2019ـ 2020، اليوم، السبت، وتستمر حتى الخميس 11 من نفس الشهر، بفروع أكاديمية الأهلي، في محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط والسويس وسوهاج والدقهلية (المنصورة)، وذلك لمواليد 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010.

وقال فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادى إن عملية بيع الاستمارات وقيمتها 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة بدأت فى الملاعب التى تقام عليها الاختبارات، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا فى الأيام السابقة لإجراء الاختبارات.

وتقام الاختبارات وفقاً للمواعيد التالية :

فرع أسوان

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و7 و 8 يوليو المقبل لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد أسوان الرياضي من السادسة وحتى العاشرة مساء، وتباع الاستمارات بنفس الملعب يومي 4 و5 يوليو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

فرع سوهاج

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و 8 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات في مدارس سيتي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

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فرع أسيوط

تبدأ الاختبارات يومي السبت والأحد 6 و 7 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات على استاد جامعة أسيوط من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس الملعب يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع مدرسة بايونيرز بالإسكندرية

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و 8 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 و 2004 و 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات في مدارس بايونيرز بالرأس السوداء من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية

علي أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 7 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في كلية فيكتوريا كوليدج من السادسة وحتى العاشرة مساءً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 5 و 6 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع السويس

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و 8 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 و 2004 و 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في نادي النصر للبترول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، و تباع الاستمارات في نفس النادي يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع المنصورة

تبدأ الاختبارات يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يوم الأربعاء 10 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد جامعة المنصورة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس الملعب يومي 6 و 7 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.