شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الجزائري "غربال" نجم لقاء السنغال وأوغندا "الصعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ناصر عباس محاضرالتحكيم بالاتحاد الافريقى، أن الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة السنغال وأوغندا في دور الـ16 من بطولة الامم الافريقية 2019، قدم واحدة من أقوي وأروع مبارياته حتى الآن.

وأضاف عباس، أن الحكم الجزائرى غربال تمكن من فرض شخصيته التحكيمية علي أحداث وسير اللقاء، بفضل القراءة الجيده لأساليب وطرق لعب الفريقين، و بذل الحكم جهدا كبيرا في استخدام الياقة البدنية العالية وتميز بالرشاقة والمرونة.

وقال المحاضر التحكيمى، أن غربال كسب ثقة وقناعة اللاعبين من كلا الفريقين نتيجه العدالة التحكيمية بمعايير وضوابط واحدة.