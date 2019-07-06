ملف الجمعة.. صفقات الأهلي.. ومفاجأة من رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
"شريك تركي آل الشيخ".. فيديو يكشف من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد
مدير منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب أفريقيا
المفاجأة تتحقق.. بنين تقصي المغرب من أمم أفريقيا بركلات الترجيح
رسمياً .. الأهلي يجدد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم
مقابل رقم تاريخي .. تفاصيل تجديد الأهلي لاستعارة رمضان صبحي
"الخطيب قالي النادي محتاجلك" .. أول تعليق من رمضان صبحي بعد البقاء في الأهلي
صفقة جديدة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب مولودية الجزائر رسميًا
مكالمة من الخطيب ورغبة اللاعب.. الأهلي يكشف لمصراوي كواليس ضم أليو ديانج
بسبب جريزمان.. أتلتيكو مدريد يهاجم برشلونة في بيان رسمي
الخليج 365 يكشف تفاصيل قيمة انتقال ديانج للأهلي
بهدف لماني في أوغندا.. السنغال ثاني المتأهلين لدور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا
مران المنتخب.. صلاح جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا.. وإصابة الونش
وكيل رمضان صبحي يرد عبر الخليج 365 على تصريحات رئيس الزمالك
رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة حول التعاقد مع رمضان.. وموقفه من عواد
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