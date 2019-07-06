تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستعد المنتخب المصري إلى مواجهة نظيره الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

كان المنتخب المصري تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز بثلاث مباريات، في المجموعة تأهل المنتخب الجنوب أفريقي كأفضل ثالث عن المجموعة الرابعة.

وكانت مباريات دور الـ16 افتتحت بمفاجأة من العيار الثقيل بعدما ودّع المنتخب المغربي المنافسات الأفريقية بالخسارة من من بنين (4-1) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (1-1)، في المقابل تأهل المنتخب السنغالي بعد الفوز على أوغندا بهدف دون رد.

ويستعرض الخليج 365 أبرز القنوات الناقلة لمباراة اليوم بكأس الأمم الأفريقية بجانب بطولة كوبا أمريكا:

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كأس الأمم الأفريقية

- نيجيريا × الكاميرون .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن ماكس 1.. وتايم سبورت.

- مصر × جنوب أفريقيا .. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن ماكس 1 .. وتايم سبورت.

كأس كوبا أمريكا

الأرجنتين × تشيلي .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن ماكس 3.