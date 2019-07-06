الحياة تكون لمَن يخاطرون بترك برشلونة!

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حاول دنيس سواريز اخفاء حسرة الرحيل النهائي عن صفوف برشلونة هذا الصيف، خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد التوقيع لناديه الأسبق “سلتا فيجو”، قائلاً أن يتطلع بشغف كبير لخوض تحديات جديدة لنسيان الفترة الصعبة التي عاشها منذ رحيله عن فياريال.

ووقع سواريز على عقد مدته 4 أعوام مع سلتا فيجو الذي سدد حوالي 13 مليون يورو لاستعادة اللاعب من برشلونة هذا الصيف.

وبدأ سواريز مسيرته الكروية بين صفوف سلتا فيجو عام 2009، لكنه لم يعش الاستقرار من بعد خروجه من ملعب بالايدوس، حيث تنقل بين أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وإشبيلية وفياريال وآرسنال.

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وقال اللاعب عند وصوله لسلتا فيجو “لم يكن سهلاً عليّ اتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة، أن تنهي رحلتك مع أفضل ناد في العالم أمر صعب، ولكن شعرت بأنني بحاجة لتحد جديد، وإن لحظة تغيير الأجواء لإظهار كرة القدم التي بداخلي للجميع قد حانت بالفعل”.

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واكتسب سواريز كل شهرته مع نادي فياريال (الغواصات الصفراء) في موسم 2016/2015 حيث صنع العديد من الأهداف الهامة للفريق، وسجل أربعة أهداف، رغم مركزه الذي يفرض عليه تأدية الواجبات الدفاعية.

وأشار صاحب الـ 25 عامًا إلى أن عقده مع برشلونة كان لا يزال يتبقى على نهايته عامين كاملين، ولكنه شعر بأن هذه اللحظة المناسبة للرحيل.

وأوضح دنيس قائلاً “كان يتبقى لي عامان في عقدي ولكن في النهاية الحياة تكون لمن يخاطرون، أليس كذلك؟”.

وأعرب سواريز عن امتنانه لجميع من عمل معهم داخل برشلونة، وأردف قائلاً: “لقد قضيت لحظات جيدة وأخرى صعبة أيضا ولكنني تعلمت الكثير وهو ما يجعلني أشعر فقط بالامتنان”.

وأكمل الدولي الإسباني السابق “لقد لعبت مع أفضل اللاعبين وبجوار اللاعب الأفضل في العالم (ميسي)، كان ذلك درسًا وميزة كبيرة. أشكر جميع المدربين والرئيس وجميع المديرين، وخاصة العمال المجهولين الذين يعملون على جعل برشلونة آلة تعمل بكفاءة”.