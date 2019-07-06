رياضة | كروس: لا استطيع الحكم على صفقات الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس: لا استطيع الحكم على صفقات الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : "الفريق دائما في موقع جيد، الإدارة لم توقع مع لاعبين جدد منذ 4 سنوات ورغم هذا اعتدنا على النجاح وبالتأكيد بعد عام سيء بعض الأشياء تتغير وخاصة في ناد مثل ريال مدريد".
وأضاف : "حاليا لا أستطيع الحكم على التعاقدات ولكن أعتقد أن الثقة موجودة في جهازنا الفني الذي يعمل من أجل أن يكون لدينا فريق قوي وعظيم يمكنه القتال على كل الألقاب، حيث سيطرنا في السنوات الأخيرة".
واختتم كروس تصريحاته قائلاً : "لقد حققنا 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا على التوالي وهذا كان إنجاز رائع للجهاز الفني ولم يتغير أي شيء مما يعني أن الفريق تم تكوينه مقدما ولهذا السبب لا أهتم حاليا".