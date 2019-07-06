رياضة | إحصائيات المباراة تكشف رقم غريب لمدافعي المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائيات المباراة تكشف رقم غريب لمدافعي المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إحصائيات مباراة المغرب وبينين عن رقم غريب لمدافعي المنتخب المغربي رومان سايس لاعب قلب الدفاع والباك الأيمن الملتزم دفاعيًا نبيل درار حيث تواجد سايس في المركز الثالث كأقل نسبة تمرير ناجح في المنتخب المغربي بنسبة 71.3% وجاء في المركز الثاني نبيل درار 70.3% بينما كان الأسوء علي الأطلاق المهاجم يوسف النصيري بنسبة تمريرات ناجحة لم تتجاوز 54%.

وتعد تلك الأحصائية غريبة خاصة أن لاعبي خط الدفاع نادرًا ما يتعرضوا لمواقف تمرير صعبة وبالتالي يكونوا أكثر اللاعبين نجاحًا في التمرير رفقة حراسة المرمي بينما يتعرض لاعبي خط الوسط والهجوم إلي مواقف أصعب وتنخفض دقة التمرير لديهم.