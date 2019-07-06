رياضة | كاستيلو وعاشور يرحلان عن المنيا عقب أيام من التعاقد

رحل الثنائي بدوي عاشور وأحمد علي كاستيلا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا رغم توقيع اللاعبان للفريق المنياوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الثنائي قررا الرحيل لظروف خاصة، بجانب عدم قيام مجلس الإدارة بتلبية إحتياجاتهم في بنود التعاقد التي تم الإتفاق عليها.

وكان مجلس إدارة نادي المنيا قد تعاقد مع 9 لاعبين من بينهم كاستيلا وعاشور استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020.