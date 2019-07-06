رياضة | جوزيه يتوقع قيادة هذا اللاعب للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه يتوقع قيادة هذا اللاعب للفراعنة أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مشاركة مروان محسن نجم المنتخب الوطني أساسيا على حساب أحمد علي لما يمتلكه من خبرات.



وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"اتوقع مشاركة مروان محسن أساسيا غداً على حساب أحمد علي لما يمتلكه من خبرات مع المنتخب وجنوب أفريقيا ستلعب على الهجمات المرتدة غدًا".



وأضاف :"لا يوجد في دور الستة عشر أفضلية لمنتخب على آخر والجميع مرشح للفوز".



واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :"إهدار زياش لركلة الجزاء تسببت في الضغط على لاعبي المغرب".