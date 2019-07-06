رياضة | خالد بيومي يكشف أسباب فوز بنين على المغرب في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي يكشف أسباب فوز بنين على المغرب في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثرح الناقد الرياضي خالد بيومي بأن التزام بنين تكتيكيا أمام المغرب ساهم في تأهلها لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.

وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" يجب أن تستغل مصر الفرصة وتسجل هدف مبكر لارباك جنوب أفريقيا التي ستعتمد على القوة البدنية أمام مصر".

وأضاف :"من رأيي حكيم زياش لم يأتي للبطولة".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : " بنين التزمت بالجانب التكتيكي أمام المغرب واعتمدت على غلق المساحات أمامها".

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