رياضة | أزمة جديدة في معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب أفريقيا بـ"كان 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب أفريقيا بـ"كان 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة داخل صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفندق الإقامة، قبل ساعات قليلة من مواجهة جنوب إفريقيا، بدور الستة عشر للأمم الإفريقية.

وجاءت الأزمة بعد اصطدام فتاة داخل أروقة الفندق، باللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، عقب خروجه من جلسة داخل حمام السباحة للتأهيل من إصابته.

وكشف "مراسل الخليج 365 الرياضي"، أن الأزمة تصاعدت بعد تدخل كريم عبده حارس والمسئول عن تأمين الفراعنة، بالبطولة.