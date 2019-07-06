رياضة | كيف تتابع مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر قناة تايم سبورت؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تتابع مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر قناة تايم سبورت؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نالت قناة تايم سبورت إشادة كبيرة خلال الفترة الماضية كونها الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو المقبل، فتقدم القناة المصرية خدمة مميزة لجميع متابعيها سواء من خلال الاستوديوهات التحليلية سواء باستقدام كبار النجوم لتحليل المباريات أو نقل مختلف الفعاليات فى البطولة من موقع الحدث لحظة بلحظة والكواليس المختلفة الخاصة بمختلف المنتخبات وعلى رأسها المنتخب الوطنى.

وضمت تايم سبورت فريق عمل مميز قبل انطلاق البطولة شمل عدد من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

ولم يقتصر فريق التحليل على نجوم مصر ولكن تم التعاقد مع نجوم وأساطير عالمية وأفريقية، وعلى رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والحاج ضيوف نجم السنغال وليفربول الإنجليزى السابق، بالإضافة إلى نوانكو كانو الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع أسطورة التدريب وأحد المشاهير الكبار فى كرة القدم وهو البرتغالى جوزيه مورينيو ليحلل مباريات البطولة بداية من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، لتواصل القناة نجاحاتها بخطف أبرز النجوم العالمية بتحليل مباريات أمم أفريقيا على قناة مصرية.

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وسيحل مورينيو ضيفًا على قناة "Time Sports" اليوم السبت لتحليل مباراة المنتخب الوطنى أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ16 من البطولة التى ستقام على استاد القاهرة الدولى.

يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

ونالت قناة تايم سبورت إشادة المتابعين لها بعد نقل مباريات البطولة بتقنية الـK4 العالمية، وأن هذه التقنية تشارك فى البث للمرة الأولى لنقل بطولة "الكان"، ومن المقرر أيضا بثها عبر التليفزيون الأرضى باستخدام جهاز استقبال يباع حاليا فى الأسواق.