شكرا لقرائتكم بوفون يعود إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 08:44

بعد سنة في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، عاد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إلى صفوف يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أعلن فريق "السيدة العجوز" .



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وسيكون بوفون (41 عاما) الذي أمضى 17 عاما مع يوفنتوس بديلا للبولندي فويتشي تشيسني. وتوج بوفون مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ثلاث مرات دون ان يحرز لقبه.

وكان سان جرمان بطل فرنسا أعلن رحيل بوفون في الخامس من حزيران/يونيو الماضي مشيدا ببطل مونديال 2006 "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل".

وكان العقد الذي وقعه بوفون (176 مباراة دولية) مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام اضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع سان جرمان في جميع المسابقات بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين النادي الباريسي الذي اكتفى بلقب الدوري المحلي فقط، فيما خرج خالي الوفاض من المسابقتين المحليتين وودع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا بخسارته ايابا على أرضه 1-3 امام مانشستر يونايتد الانكليزي بعد أن فاز ذهابا في "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين.