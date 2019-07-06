اخبار الرياضه

بوفون يعود إلى يوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بوفون يعود إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 08:44

بعد سنة في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، عاد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إلى صفوف يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أعلن فريق "السيدة العجوز" .

Advertisements

وسيكون بوفون (41 عاما) الذي أمضى 17 عاما مع يوفنتوس بديلا للبولندي فويتشي تشيسني. وتوج بوفون مع يوفنتوس بلقب تسع مرات وخاض نهائي في كرة القدم ثلاث مرات دون ان يحرز لقبه.

وكان سان جرمان بطل فرنسا أعلن رحيل بوفون في الخامس من حزيران/يونيو الماضي مشيدا ببطل مونديال 2006 "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل".

وكان العقد الذي وقعه بوفون (176 مباراة دولية) مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام اضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع سان جرمان في جميع المسابقات بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين النادي الباريسي الذي اكتفى بلقب الدوري المحلي فقط، فيما خرج خالي الوفاض من المسابقتين المحليتين وودع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا بخسارته ايابا على أرضه 1-3 امام مانشستر يونايتد الانكليزي بعد أن فاز ذهابا في "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوفون يعود إلى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا