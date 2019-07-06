موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت فى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

يدخل منتخب مصر اليوم السبت مواجهة هامة أمام جنوب أفريقيا فى دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية “توتال 2019” والمقامة فى مصر، يسعى منتخب مصر لحسم الفوز المبكر تجنبا لأى سيناريوهات قد تقصي منظم البطولة من هذا الدور خاصة وأن هذا الدور يتطلب فائز ومهزوم وهو الأمر الذى يفرض مزيدا من التركيز على منتخب مصر.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

حددت لجنة المسابقات فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الساعة التاسعة مساء اليوم موعدا لمباراة مصر وجنوب أفريقيا على ستاد القاهرة وسط حضور كبير متوقع من جانب الجمهور المصرى لمساندة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى مباراة هامة، من المنتظر ان يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر.

هذا وتقوم قناة تايم سبورت وبي ان سبورت بنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتخوف المصريون من سوء أداء للدفاع المصري مع عدم قدرة مروان محسن من تسجيل أى أهداف حتى الأن فى بطولة كأس الأمم الأفريقية خاصة مع ضعف الكرات الممرة له من جانب عبد الله السعيد.

هذا وفى حال فوز منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا سيواجه الفائز من منتخبي نيجيريا والكاميرون، وكان أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد على أهمية التركيز فى المباراة واحترام المنافس بشكل كبير خاصة وأن جنوب أفريقيا تلعب المباراة دون أى ضغوط عليها وهو الأمر الذى يجعلها قادرة على التماسك حال تأخر المنتخب المصري فى إحراز أى أهداف.