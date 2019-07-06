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الدكش يكشف مافعله جمهور المغرب عقب الخروج الأفريقي من بنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب بنين مفاجأة مدوية بعد أن فازعلى نظيره المغربي وأخرجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية بضربات الجزاء.

 

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة المنتخبين وقد لعبا شوطين إضافيين مدة كل شوط 15دقيقة، ليستمر التعادل بين المنتخبين، وتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية من أجل تحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي، لتتأهل بنين إلى منافسات دورالـ8 .

 

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ويكشف الدكش في حلقة اليوم رد فعل الجماهير المغربية عقب الخروج الأفريقي من بنين، واستفزاز مشجعة لهم بعد إضاعة ضربة جزاء في نهاية شوط المباراة الثاني.

 

 

 

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