شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف مافعله جمهور المغرب عقب الخروج الأفريقي من بنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب بنين مفاجأة مدوية بعد أن فازعلى نظيره المغربي وأخرجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية بضربات الجزاء.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة المنتخبين وقد لعبا شوطين إضافيين مدة كل شوط 15دقيقة، ليستمر التعادل بين المنتخبين، وتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية من أجل تحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي، لتتأهل بنين إلى منافسات دورالـ8 .
ويكشف الدكش في حلقة اليوم رد فعل الجماهير المغربية عقب الخروج الأفريقي من بنين، واستفزاز مشجعة لهم بعد إضاعة ضربة جزاء في نهاية شوط المباراة الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكش يكشف مافعله جمهور المغرب عقب الخروج الأفريقي من بنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.