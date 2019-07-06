شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف مافعله جمهور المغرب عقب الخروج الأفريقي من بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب بنين مفاجأة مدوية بعد أن فازعلى نظيره المغربي وأخرجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية بضربات الجزاء.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة المنتخبين وقد لعبا شوطين إضافيين مدة كل شوط 15دقيقة، ليستمر التعادل بين المنتخبين، وتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية من أجل تحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي، لتتأهل بنين إلى منافسات دورالـ8 .

Advertisements

ويكشف الدكش في حلقة اليوم رد فعل الجماهير المغربية عقب الخروج الأفريقي من بنين، واستفزاز مشجعة لهم بعد إضاعة ضربة جزاء في نهاية شوط المباراة الثاني.