شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى تونس من غياب «الخزرى» عن موقعة غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل معسكر المنتخب التونسى، بسبب احتمالية غياب وهبى الخزرى، قائد نسور قرطاج، عن مواجهة غانا فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات دور ثمن النهائى لبطولة الأمم الإفريقية.

وكشفت صحيفة «الصباح» التونسية أن سهيل الشميلى، طبيب المنتخب التونسى، قرر منح وهبى الخزرى راحة من التدريبات لمدة يومين، بعدما اشتكى من إصابة فى العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها خلال المواجهة الأخيرة أمام منتخب موريتانيا فى ختام منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، حيث تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط من 3 تعادلات.

وقالت الصحيفة إن الخزرى لم يشارك فى المران لمدة يومين، مما يجعل مشاركته أمام «البلاك ستارز» فى المواجهة المصيرية محل شك، حيث لن يكون جاهزا من الناحية البدنية على الإطلاق.

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وأوضحت الصحيفة أن أيمن بن محمد، الظهير الأيسر للمنتخب التونسى، عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما خضع فى الفترة الماضية إلى تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال، حيث كان يشعر بآلام فى الركبة عقب مواجهة مالى فى الجولة الثانية.

من جهة أخرى، طلب الفرنسى آلان جيريس، المدير الفنى لمنتخب تونس، من مسؤولى اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، تفقد ملعب الإسماعيلية، بهدف التعرف عليه قبل أن يخوض المباراة، ولاسيما أنه كان يخوض مباريات دور المجموعات على ملعب الجيش بالسويس. وقرر «جيريس» فرض السرية على مران المنتخب التونسى غدا، ورفض السماح بتصويره أو إجراء أى مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميًّا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى.

من جانبه، أكد لاعب منتخب تونس، أيمن بن محمد، أنه تماثل للشفاء واستعاد كامل عافيته وأصبح جاهزا لخوض مواجهة غانا، قائلًا: «قمت بالتدرب على انفراد فى الأيام الأخيرة، ما ساعدنى على استعادة كامل عافيتى، والآن أنا جاهز للمشاركة فى مباراة غانا، وتبقى الكلمة الأخيرة للجهاز الفنى».

وحول حظوظ منتخب تونس فى مباراة غانا بثمن نهائى كأس الأمم الإفريقية، أضاف: «المباراة ستكون صعبة، لكننا عاقدون العزم على تقديم مستوى مميز نتدارك به الأداء غير المقنع فى الدور الأول، وبحول الله سننجح فى مصالحة الجماهير بالتأهل إلى ربع النهائى».