شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الكونغو الديمقراطية يفتح قلبه لـ«المصري اليوم»: لن أنسى هدف حسام حسن.. والحضرى أفضل حارس فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحد أفضل حراس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية على مدار العصور، وكان ضمن الحراس الأفارقة القلائل الذين احترفوا فى أوروبا خلال فترة التسعينيات مع العديد من الأندية الكبرى، على رأسها فينورد الهولندى، وبعض أندية دورى الدرجة الثانية الإنجليزى، ويشغل حاليا منصب مدرب حراس مرمى منتخب بلاده، هو مدرب الحراس موكوايانزو بولاييما.

بولاييما تحدث لـ«المصرى اليوم» عن رؤيته للمنافسة فى كأس أمم إفريقيا، وحظوظ منتخب الكونغو الديمقراطية، ورأيه فى مستوى حراس مرمى مصر فى الفترة الأخيرة.

■ فى البداية نرحب بك فى مصر؟ وما رؤيتك لمواجهة مدغشقر المرتقبة؟

- شكرا جزيلا، نحن سعداء للغاية بالتواجد فى مصر، ونلقى ترحيبا كبيرا من الجميع، بالطبع نثق فى الفوز على مدغشقر وبلوغ ربع النهائى.

■ وما أسباب تعثر الكونغو الديمقراطية فى أول مباراتين بالدور الأول؟

- واجهنا العديد من المشاكل والأزمات، لا أود التحدث عنها كى لا يخرج اللاعبون عن تركيزهم، وعاندنا الحظ كثيرا ولكن استعدنا عافيتنا خلال مباراة زيمبابوى ونعد الجماهير بالأفضل.

■ ما ذكرياتك فى مواجهة الفراعنة؟

- واجهت مصر فى عدة مناسبات آخرها فى عام ١٩٨٩، بتصفيات أمم إفريقيا بالقاهرة، وخسرنا وقتها بهدفين، ولن أنسى مطلقا هدف حسام حسن، وسعدت كثيرا عندما علمت أنه يدرب ناديًا هنا فى الإسكندرية.

■ تتوقع من سيتوج بلقب الكان؟

- بالطبع التوقع ليس سهلًا الآن، والمفاجآت واردة بشدة وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت فى السنوات الماضية.

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■ ما رأيك فى مستوى محمد الشناوى؟

- هو حارس جيد ولكن الحظ وقف بجانبه فى العديد من الفرص التى لاحت لنا خلال مواجهة الفراعنة وأتمنى له التوفيق.

■ وماذا عن عصام الحضرى؟

- هو افصل ما رأت عينى، فهو عملاق بمعنى الكلمة وأفضل حارس مرمى فى تاريخ القارة السمراء على مدار تاريخها.

■ هل تفضل مواجهة المغرب أم بنين بعد الفوز على مدغشقر؟

- أتوقع فوز المغرب ولكن نحن لا نخشى أحدا سواء بنين أو المغرب، وسنظهر بشكل مختلف لما كنا عليه فى الدور الأول.

■ ومن الحارس الذى لفت نظرك فى البطولة؟

- لا يوجد حارس معين، المستويات جميعها متقاربة، لم أجد الحارس الذى يبهرنى، وقد يظهر ذلك فى الأدوار المقبلة.

ما رأيك فى الأجواء بمصر؟

- أجواء رائعة للغاية سواء بالقاهرة أو الإسكندرية، والمنتخبات جميعها تلقى ترحيبا كبيرا من الشعب المصرى المضياف، وأشيد كثيرا بحسن التنظيم والتأمين فى مصر.

■ هل تتوقع وصول الكونغو للمباراة النهائية؟

- لا نريد أن نسبق الأحداث، نحن نسير خطوة بخطوة نحو تحقيق إنجاز كبير فى البطولة، ولكن لِمَ لا يكون لدينا طموح ومعنوياتنا عالية.