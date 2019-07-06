شكرا لقرائتكم خبر عن «النسور» يحلم بـ«اصطياد» «الأسود» فى نهائى مبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مباراة بمثابة نهائى مبكر، وتكرار لمباراة نهائية كانت حاضرة 3 مرات فى تاريخ البطولة، يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب استاد الإسكندرية، عند السادسة مساء اليوم السبت، فى ثانى أيام الدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2019 التى تستضيفها مصر.

واحتل «النسور» المركز الثانى فى مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على غينيا وبوروندى وخسر من مدغشقر التى تعد كبرى مفاجآت البطولة، فى حين حقق منتخب الكاميرون الذى لم يظهر بشكل مقنع فى مباريات الدور الأول، المركز الثانى فى المجموعة السادسة، خلف منتخب غانا بفارق الأهداف، برصيد 5 نقاط من فوز على غينيا بيساو وتعادل مع غانا وبنين.

وربما تتاح الفرصة للمنتخب النيجيرى، الذى يمتلك 3 ألقاب فى البطولة، للثأر من الخسائر التى تلقاها أمام نظيره الكاميرونى فى النهائيات الثلاثة التى جرت بينهما.

كان النهائى الأول بينهما فى نسخة البطولة عام 1984 بكوت ديفوار، وانتهت بفوز منتخب أسود الكاميرون (3-1) ليتوج الأسود باللقب للمرة الأولى فى تاريخه فى ذلك الوقت.

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وتجدّدت المواجهة بين المنتخبين فى نهائى نسخة المسابقة التى جرت بالمغرب عام 1988، وحسمها المنتخب الكاميرونى لصالحه من جديد، بعد فوزه (1-0) جاء من ركلة جزاء، ليحرز لقب البطولة الثانية.

وبعد غياب 12 عامًا، التقى المنتخبان بنهائى نسخة 2000 التى استضافتها غانا مع نيجيريا لتواصل الكاميرون تفوقها وتفوز باللقب الثالث بالفوز (4-0) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى (2-2).

ويثق كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، فى قدرة حامل اللقب على تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى بعد أن تعادل دون أهداف فى آخر مباراتين له بدور المجموعات.

وقال إن تحسين الفاعلية أمام المرمى متعلق ببعض التفاصيل، مشيرا إلى أن ندرة الأهداف أمر معتاد فى بعض الأحيان فى كرة القدم، وأضاف سيدورف: «فى كرة القدم أحيانا لا تسجل فى بعض الأسابيع وقد لا يسجل مهاجمون لبضعة أشهر، نحن واثقون فى أن المهاجمين سيسجلون لاحقا».

وتابع: «سجلنا هدفين فى أول مباراة وأتيحت لنا الكثير من الفرص فى الشوط الثانى.. هذه أمور تحدث، يجب أن نتحسن فى بعض التفاصيل خاصة فى الجزء الأخير من الملعب وأن نكون أذكى ونخلق المزيد من الفرص، لم تهتز شباكنا حتى الآن وأمام بنين لم نستقبل أى تسديدة، هناك الكثير من الأمور الإيجابية».

فيما أعرب جيرنوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيرى، عن خوفه قبل مواجهة الكاميرون، وقال «أخشى تعرض اللاعبين لأى إصابات قبل المباراة، ويكفى أننا سوف نفتقد القائد جون أوبى ميكيل بسبب الإصابة، مواجهة منتخب كبير مثل الكاميرون له تاريخ كبير فى القارة، لن تكون سهلة، فهو يمتلك عناصر قوية للغاية، ولكن مهمة فريقى هى إيقافهم وأثق فى ذلك، البطولة مليئة بالمفاجآت حتى الآن من كل المنتخبات، وثمن النهائى به مواجهات تعتبر نهائيات».