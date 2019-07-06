شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يتأهل إلى الدور الثاني لبطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

تأهل المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم تحت 16 عاماً إلى الدور الثاني من بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم بفوزه على المنتخب الكويتي 6 - 1 اليوم على ملعب الأمير عبدالله بمحافظة الزرقاء الأردنية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره السوري بعد غدٍ الأحد في الدور الثاني الذي سيلتقي فيه كذلك مع المنتخب الأردني «المستضيف» يوم الثلاثاء المقبل.