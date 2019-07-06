شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة جدة الدولية للغوص الحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص عن تأجيل بطولة جدة الدولية للغوص الحر، والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2019 حتى إشعار آخر.

وتعد «بطولة جدة الدولية للغوص الحر» الأولى من نوعها في المملكة والمسجلة في المنظمة العالمية «آيدا».