جدول مواجهات الكان 2019.. نتائج مباريات أمم أفريقيا اليوم لحظة بلحظة ومواعيد دور 16 في البطولة

يتسائل الكثيرون عن نتائج مباريات أمم أفريقيا اليوم بإستمرار، خاصة بعد إنطلاق مباريات دور ال16 في بطولة الأمم الأفريقية مساء أمس الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، حيث لعب منتخب المغرب الشقيق أمام بنين، في حين لعبت السنغال أمام منتخب أوغندا، وكذلك تلعب يوم السبت عدة مباريات قوية تنتظرها الجماهير المصرية، خاصة مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا، وكذلك يلعب منتخب الكاميرون أمام منتخب نيجيريا، وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” نقدم لكم تغطية خاصة لكل ما يرغب في متابعة نتائج مباريات بطولة أمم أفريقيا 201 لحظة بلحظة، وذلك عبر هذا التقرير المحدث بإستمرار وبشكل يومي.

نتائج مباريات أمم أفريقيا 2019 اليوم

في واحدة من كبرى مفاجآت نتائج مباريات أمم أفريقيا 2019، كان بطلها منتخب بنين والذي فجر مفاجآة من العيار الثقيل، وذلك بعدما نجح في إقصاء المنتخب المغربي من دور ال16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما كانت المغرب واحدة من المرشحين لحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.

وكان منتخب بنين متقدم في بداية المباراة بهدف نظيف، وبعدها نجحت المغرب في إدراك التعادل في آواخر الشوط الثاني، وذلك قبل أن يعود منتخب المغرب من جديد ويحصل على ركلة جزاء في أخر ثانية من المغرب، ليتوقع البعض بأن المغرب قد نجحت في عبور هذه المباراة الصعبة، ولكن نجم المغرب حكيم زياش كان له رآي آخر، وأضاع ركلة الجزاء، لتذهب المباراة إلى أشواط إضافية وتخسر المغرب بعد ذلك بركلات الجزاء.

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أما في المباراة الثانية، فقد نجحت السنغال في عبور عقبة أوغندا العنيدة بهدف سجله الدولي السنغالي ونجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، والذي أضاع هو الآخر ركلة جزاء.

جدول مباريات اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

وعن مباريات اليوم السبت الموافق 6 يوليو في بطولة كأس أمم أفريقيا، فقد جاءت على النحو التالي ذكره:

تقام مباراة الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

ويوم الأحد المقبل، سيكون يوم حافل بالمواجهات القوية كذلك، حيث ستلعب الجزائر مع منتخب غينيا في لقاء قوي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وكذلك يلعب منتخب مدغشقر أمام الكونغو الديمقراطية