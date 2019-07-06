الهلال يخوض 6 مواجهات ودية في معسكر النمسا

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قرّر المدرب الروماني رازفان لوشسيكو، الدير الفني لفريق الهلال السعودي، تمديد المعسكر الإعدادي المقام في مدينة لينز النمساوية لمدة يومين، وذلك تمهيداً لخوض 6 مباريات ودية طوال فترة المعسكر.

وذكر الهلال عبر حسابه في تويتر أن الفريق الأزرق سيخوض آخر مبارياته الودية يوم الأربعاء الـ24 من شهر يوليو الجاري، على أن يعود إلى الرياض مساء يوم الخميس الـ25 من الشهر ذاته.

ونشر النادي الجدول الزمني للمباريات الودية التي سيخوضها الفريق، وجاءت على النحو الآتي:

-الهلال ضد سبيتال دراو النمساوي ( الثلاثاء 9 يوليو ).

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- الهلال ضد رابيد لينز النمساوي ( 13 يوليو ).

- الهلال ضد بودافوكي المجري ( 17 يوليو ).

- الهلال ضد أودينيزي الإيطالي ( 24 يوليو ).

وستكون هناك مباراتين اضافية ستحددها لاحقاً إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالتنسيق مع المدرب.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد وصلت إلى النمسا صباح الثلاثاء تمهيداً لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد وسط تواجد كل محترفي الفريق في الموسم الماضي ولا غياب لأي واحد منهم.