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مصر تنظم الدورة الدولية للجمباز العام ديسمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الجمباز برئاسة  إيهاب أمين، دورة دولية للجمباز العام foundation course خلال الفتره من 7 حتى 14 ديسمبر المقبل.

 

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الجمباز، على موافقة الاتحاد الدولى للعبة على تنظيم الدورة لأول مرة فى أفريقيا، وتكون مصر هى البلد المضيف.

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وأشار أمين إلى ثقة الإتحاد الدولى للجمباز فى مصر حتى يتم إسناد إقامة الدورة الدولية لها بحضور نخبة من المحاضرين الدولين.

 

يأتى هذا فى إطار خطة إتحاد الجمباز للنهوض باللعبة لرفع المستوى الفنى لعناصر المنظومة بتنظيم دورات واستقدام خبراء من الخارج لالقاء محاضرات للمدربين عن كل ما هو جديد فى عالم اللعبة.

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