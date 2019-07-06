سوبر كورة .. محمد عواد يضاعف سقف الرواتب السنوية للاعبى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تعاقد الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، فى الانتقالات الصيفية بمثابة مسمارا فى نعش سقف التعاقدات التى يسير عليها الفريق الأبيض، مع اللاعبين المصريين. الجدير بالذكر أن عواد قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الزمالك خاصة بعدما أكد مدربه بالدراويش سعفان الصغير أن الحارس لا يريد الاستمرار في النادي بالموسم المقبل وبات قريبا من مغادرة قلعة عازفى السمسمية مؤكدا أن الإسماعيلي لن يقف علي عواد، لكن عقده مستمر معهم حتى موسم 2020 -2021 ولا يوجد به أي ثغرات. وسيؤدى راتب عواد الجديد مع الزمالك فى رفع سقف رواتب لاعبى القلعة البيضاء. لمعرفة راتب حارس الإسماعيلى مع القلعة البيضاء، اضغط هنا..

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