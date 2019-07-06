التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية التى شاركت فى مباراتى زيمبابوي والكونغو بضربة البداية لأمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم السبت فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري ، وذلك من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة لا تسمح بإجراء إختبارات أو تغييرات فى التشكيل.

وسيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.