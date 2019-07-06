شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس لـ" تايم سبورت" : مباراة السنغال و أوغندا شهدت صراعا بين المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة السنغال وأوغندا فى دور الـ16 بأمم افريقيا شهدت صراعا كبيرا بين مدربى المنتخبين خلال سير اللقاء وشهدت غياب الاداء الجماعى ولكن ذكاء لاعبى الأسود حسم الفوز والصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن لاعبى أوغندا قدمت أداء رائعا وأستخدمت كل ما لديها ولكن تم مواجهتها من قبل لاعبى السنغال وأن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا قام بتحرير لاعبيه خلال أحداث المباراة .

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تأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "القاهرة"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التى تستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى.