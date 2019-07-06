شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم السبت 6 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المنتخب الوطنى مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم السبت 6 / 7 / 2019، باستاد القاهرة الدولي فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستصيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية . استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفى الوسط محمد النني و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا تذاع مباراة مصر وجنوب افريقيا على البث الأرضى لقناة تايم سبورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم السبت 6 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.