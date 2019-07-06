شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه اسماعيل نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المنتخب السنغال لديه تكتيك قوى ظهر خلال مباراته أمام أوغندا والتى نجح أسود الطرنجة فى الفوز بهدف مقابل لا شئ والصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتعامل بطريقة حكيمة فى معظم توقيت المباراة وتقسيم المجهود فى الخطوط الهجومية والدفاعية .

وأوضح طه اسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن السنغالى ساديو مانى لديه قدرات عالية جدا وتماسك وتمكن من الظهور بشكل ملفت فى أرض الملعب وهذا الأمر ظهر فى إحرازه هدف الفوز اليوم بعد أستغلاله أخطاء لاعبى منتخب أوغندا وأحرازه الهدف الثالث له فى بطولة الكان وتصدر جدول الهدافين .

تأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "القاهرة"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التى تستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى.