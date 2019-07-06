شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرتضى منصور يتسلم درعا من وفد إعلاميى أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مساء الجمعة بمقر النادى وفد من الاعلاميين العرب والأفارقة المتواجدين مع منتخبات بلادهم ببطولة الأمم الإفريقية المقامة حالياً فى مصر وتستمر إلى 19 من شهر يوليو الجارى.

ورحب رئيس الزمالك بوفد الاعلامين بتواجدهم فى مصر ونادي الزمالك وحرصهم على زيارة النادى الأبيض وتفقد المنشآت المتواجدة بداخله، متمنيا لهم الاستمتاع بأجواء مصر طوال فترة تواجدهم لتغطية فاعلية الكان.

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من جانبهم حرص وفد الاعلامين الأفارقة والعرب، على توجيه الشكر لمنصور على حسن الاستقبال والضيافة وعبروا عن سعادتهم بزيارة الزمالك باعتباره أكبر الاندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص وفد الاعلامين العرب والأفارقة، على إهداء مرتضى منصور درعا وتكريمه على دوره الرياضى، متمنين له التوفيق ولنادي الزمالك مزيدا من التفوق خلال الفترة المقبلة.



مرتضى منصور يتلقى درع تكريمى من وفد إعلامى بأمم إفريقيا



مرتضى منصور يتلقى درع تكريمى من وفد إعلامى بأمم إفريقيا