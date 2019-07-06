شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر لـ" تايم سبورت": لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا، أنه لا يعلم شيئا عن مفاوضات الأندية المصرية لتولى القيادة الفنية لأحدهم خلال الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، مضيفا أنه سيحصل على قسط من الراحة بعد انتهاء مشوار المنتخب الأوغندى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما سبق له تدريب فريق الاسماعيلى الموسم الماضى .

وأوضح ديسابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن لاعبى منتخب الاوغندى تفتقد الخبرة والمشاركة والوصول الى دور الـ16 من بطولة الكان 2019 تزيد من خبرة اللاعبين خلال السنوات القادمة .

Advertisements

وأشار ديسابر أن لاعبى منتخب أوغندا قدموا ما لديهم خلال لقاء الأمس أمام السنغال وأظهروا قوتهم ولكن جميع الفرص التى الى أتيحت لهم فى تسجيل هدف التعادل لم يكتب لها النجاح .

وتأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء أمس الجمعة على ملعب "القاهرة"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التى تستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى.