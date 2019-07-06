مهاجم أوغندا معروض على الأهلى لتدعيم الهجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشّح أحد وكلاء اللاعبين الأوغندي إيمانويل أوكوي للانتقال للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم في تدعيم الهجوم بلاعب جيد. ويُشارك أوكوي مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا الحالية بمصر والتى تستمر منافساتها حتى التاسع عشر من يوليو الجاري. وحصل لاعب منتخب أوغندا على جائزة جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بالجولة الأولى لأمم أفريقيا الحالية. وسجل أوكوي، لاعب نادي سيمبا التنزاني، هدف فريقه الثاني في مباراة تسيدتها أوغندا واقتنصت منها أول ثلاث نقاط في البطولة.

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