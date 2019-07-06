شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعدد مكاسب الزمالك رغم خسارة ودية بطل كأس قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال المدير الفنى للزمالك أن المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام إيل ليماسوس بطل كأس قبرص، فى أولى المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجى للفريق كانت مفيدة وجيدة رغم الخسارة بنتيجة 4 / 3.

وكشف المدير الفني للزمالك بأن فريقه خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين والاختبار كان قوى للاعبين وحقق استفادة فنية كبيرة وأشار خالد جلال بأنه خلال اللقاء تم الدفع بـ 5 تبديلات لمنح الفرصة لأكثر من لاعب وخلق توازن من خلال اللاعبين الذين كانوا يشاركون والذين لم يحصلوا على فرصتهم والفريق المنافس خاض اللقاء بفريقين.

وأوضح خالد جلال بأن هدفه من التجارب الودية الحفاظ على اللاعبين الذين كانوا يشاركون بصفة أساسية ورفع معدلات اللياقة البدنية لزملائهم وليس الهدف الاساسي هو النتائج فالأهم الاستفادة من الأخطاء ومعالجة السلبيات.

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وأشار المدير الفنى للزمالك لموقع النادى الرسمى بأنه خلال المباراة الودية كان هناك عدد من اللاعبين المميزين أمثال أحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد عنتر والذين لم يشاركوا في المرحلة الماضية وكذلك الناشئين يوسف حسن ومحمود الشحات معتبرا أن هؤلاء اللاعبين من أهم مكاسب المباراة.

كما أكد جلال إن الزمالك نجح خلال الشوط الاول في تقديم أداء جيد ومميز وتسجيل 3 أهداف والفوز على فريق قوي وخلال الشوط الثاني كانت هناك إمكانية لزيادة الأهداف لكن غاب التوفيق وصادف الفريق سوء حظ كبير لتصبح النتيجة 4 / 3 فى النهاية لصالح الفريق القبرصى.

وأختتم المدير الفني حديثه عن أول وديات الزمالك بمعسكر قبرص قائلا:"سعيد بالتجربة وسعيد من الأداء، الأهداف التى دخلت مرمانا من أخطاء ساذجة وسوف يتم معالجتها"، ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى في معسكره الحالي بقبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز عقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.