وزيرا الدفاع والرياضة يؤازران المنتخب في تدريبه الأخير قبل الليلة الحاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(الخليج 365):

حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مؤازرة المنتخب الوطني في تدريبه الأخير الليلة استعدادا للقاء جنوب أفريقيا غدًا في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن الفريق أدى تدريبه الأخير بعد انضمام محمد صلاح إلى التدريب الجماعي إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به أمس ومنعته من التدريب، إضافة إلى مروان محسن الذي عاد إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من أمس.

وأضاف البيان أن أحمد حسن "كوكا" أدى تدريبات فردية حول الملعب، بينما لم يتمكن محمود حمدي "الونش" من استكمال المران نظرا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.