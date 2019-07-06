وكيل رمضان صبحي يرد عبر الخليج 365 على تصريحات رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم رمزي:

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أن يكون اللاعب "سعى" من أجل الانضمام إلى الزمالك، قائلًا أنه يتواجد في قائمة ناديه الانجليزي هدرسفيلد تاون، ورغبته كانت اللعب للأهلي.

وقال نادر شوقي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "رمضان سعيد في النادي الأهلي، ولديه نادي في انجلترا يلعب له وكان يرغب أيضًا في استمراره، وبشكل منطقي لماذا يسعى للانضمام للزمالك؟ هو لاعب أهلاوي طوال عمره فلماذا يترك ناديه والأهلي ويحاول الانضمام للزمالك؟"

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وصرح رئيس نادي الزمالك أن "رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكني رفضت الحصول على خدماته نظرًا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه."

وتابع وكيل اللاعب: "كل التقدير والاحترام للزمالك لكن رمضان لديه ناديه الانجليزي، ورغبة اللاعب هي التي جعلته يلعب للأهلي، ولم يكن لديه رغبة في اللعب للزمالك، فلماذا يترك ناديين ويذهب لثالث ليطلب اللعب له؟"

وانضم رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة من هدرسفيلد تاون الانجليزي في صفقة كلفت الأهلي 1.6 مليون جنيه استرليني.