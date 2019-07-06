قصة مصورة .. ماني يصنع ويهدر ويتحسر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تصوير: فريد قطب ومحمد حسام الدين وأسامة عبد النبي وعلاء أحمد:



استطاع الدولي السنغالي ساديو ماني أن يقود منتخب بلاده للوصول إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المنتخب الأوغندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "استاد القاهرة" ضمن منافسات دور الـ16.

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ماني استطاع أن يسجل هدفًا لمنتخب "أسود التيرانجا" إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 61 ليهدر ركلة الجزاء الثانية له في البطولة الأفريقية بعد مباراة تنزانيا الماضية.

ونجح ماني نجم ليفربول أن يسجل ثلاثة أهداف في بطولة أمم أفريقيا ليتربع على صدارة الهدافين حاليًا.

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي سيلاقي نظيره البنيني في إطار مباريات دور الثمانية حيث تأهل المنتخب البنيني بعد الفوز على المنتخب المغربي (4-1) بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).