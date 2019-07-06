إنفانتينو يرفض الانتقادات الموجهة لـ”فيفا” بشأن التحرش الجنسي

رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، الانتقادات التي تم توجيهها للمؤسسة الدولية فيما يخص التعامل مع فضيحة التحرش الجنسي التي ضربت الكرة الأفغانية والتي أثارتها مدربة المنتخب الوطني للسيدات.

وذكرت كيلي ليندسي أنها عندما حاولت التقدم بشكاوى بشأن مزاعم تعرض مجموعة من لاعباتها لانتهاكات من قبل مجموعة من المسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم في أوائل 2018، لم يتخذ “فيفا” إجراءً قوياً.

ومع ذلك، عندما سئل إنفانتينو في مؤتمر صحافي عما إذا كان يفهم طبيعة الانتقادات الصادرة من ليندسي والتي لم يلتقيها، بدا انفانتينو متحفزاً.

وقال: “لا أعرف السبب في الانتقادات التي توجهها هذه الشخصية.. انتهاكات جنسية…هذه من الأمور التي نتعامل معها بمنتهى الجدية”.

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وأوقف “فيفا” كرم الدين كريم الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني للعبة مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة، وذلك الشهر الماضي، بعد أن وجدت لجنة القيم بالمؤسسة الدولية أنه مذنب باستغلال منصبه والتحرش جنسياً بلاعبات أفغانيات.

وأضاف إنفانتينو أن التحقيقات والتي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لا تزال مستمرة وأن “فيفا” يعمل بفاعلية مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة الضحايا وأغلبهن توجهن إلى دول أخرى.

وبعد أن امضى أغلبية المؤتمر الصحافي الخاص بختام كأس العالم للسيدات وهو يمتدح البطولة وتأثير السيدات على الرياضة، لجأ إنفانتينو لأوضح العبارات لرفض انتقادات ليندسي.

وأضاف: “عندما تم إبلاغي بأن بعض الأشخاص ينتقدون “فيفا”..قلت حسناً يمكن أن تنتقد “فيفا” بسبب عدة أمور وتكون في الكثير من المرات محقاً في انتقاده لكننا نحاول أن نبذل أقصى جهد لدينا خاصة في القضايا الحساسة مثل هذه”.