تفاصيل أزمة محمد عواد بين الزمالك والإسماعيلي

تداولت أنباء الفترة الماضية عن توقيع اللاعب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن توقيع اللاعب للنادي الزمالك لمدة أربع سنوات .

وتواصلت الوفد مع العديد من المصادر داخل الإسماعيلي لمعرفة حقيقة عرض الزمالك وتوقيع عواد للقلعة البيضاء.

وأكد مصدر مسؤل بـ إدارة الإسماعيلي أن الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي للاعب حتي الآن وعقده مستمر مع الدراويش حتى نهاية عام 2021 ولا يحق له التوقيع لنادي آخر.

ومن ناحية آخرى قال سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بنادي الإسماعيلي أنه تحدث مع عواد صباح يوم الإثنين واللاعب أخبره بعدم رغبة في اللعب مره آخري لدى صفوف النادي.

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وأعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي عن حزنه لما ورد من عواد وقال الدراويش هو من صنعه وقادر على صنع الكثير من اللاعبين، وأكد أنه تحدث مع الإدارة بشأن توقيع غرامة على اللاعب بسبب مقاطعته لتدريبات الفريق في

ظل تجهيزاتهم للموسم المقبل.

وعلى جانب آخر أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يوقع مع عواد وكل ما تداول شائعات، مشيرا الى أنه عندما يرغم في ضم عواد يلجأ لإدارة الإسماعيلي مباشرًا بطلب رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

وقال رئيس نادي الزمالك إن عواد أفضل حارس في مصر وظلم من من الجهاز الفني للمنتخب بسبب عدم ضمه للقائمة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقة.

وخاض محمد عواد تجربة على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي مع فريق الوحدة السعودي قبل أن تنتهي فترة الإعارة بعد نهاية الموسم ليعود لصفوف الإسماعيلي مجددًا.