خالد جلال يعدد مكاسب الزمالك من ودية إيل ليماسوس

أكد خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام إيل ليماسوس بطل كأس قبرص ، في أولى المباريات الودية بمعسكر الاعداد الخارجي ، كانت مفيدة وجيدة رغم الخسارة بنتيجة 4 – 3 .

وكشف المدير الفني للزمالك بأن فريقه خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ، والاختبار كان قوى للاعبين وحققنا استفادة فنية كبيرة .

وأشار خالد جلال ، بأنه خلال اللقاء تم الدفع ب 5 تبديلات خلال اللقاء ، لمنح الفرصة لأكثر من لاعب وخلقنا

توازن من خلال اللاعبين الذين كانوا يشاركون والذين لم يحصلوا على فرصتهم ، والفريق المنافس خاض اللقاء بفريقين .

وأوضح جلال ، بأن هدفنا من التجارب الودية الحفاظ على اللاعبين الذين كانوا يشاركون بصفة اساسية ، ورفع معدلات اللياقة البدنية لزملائهم ، وليس الهدف الاساسي هو النتائج فالأهم لنا الاستفادة من الأخطاء ومعالجة السلبيات .

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وأشار المدير الفني ، بأنه خلال المباراة الودية كان هناك عدد من اللاعبين المميزين أمثال أحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد عنتر

والذين لم يشاركوا في المرحلة الماضية ، وكذلك الناشئين يوسف حسن ومحمود الشحات ، معتبرا أن هؤلاء اللاعبين من أهم مكاسب المباراة .

وأضاف جلال ، نجحنا خلال الشوط الاول في تقديم اداء جيد ومميز وتسجيل 3 أهداف والفوز على فريق قوي ، وخلال الشوط الثاني كانت هناك امكانية لزيادة الأهداف لكن غاب التوفيق وصادفنا سوء حظ كبير .

وأختتم المدير الفني حديثه ، عن أول وديات الزمالك ، بمعسكر قبرص ، قائلا : " بأنه سعيد بالتجربة وسعيد من الاداء " ، مشيرا بأن الأهداف التى دخلت مرمانا من أخطاء ساذجة وسوف يتم معالجتها .

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم في معسكره الحالي بقبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.