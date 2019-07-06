ديسابر يقترب من منصب المدير الفني لفريق بيراميدز

توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا لشغل منصب المدير الفني الجديد للفريق بالموسم المقبل.

وكانت إدارة بيراميدز قد استقرت على التعاقد مع ديسابر من بين اكثر من مرشح لما

يتمتع به الفرنسي من خبرة افريقية، خاصة وان الفريق ضمن المشاركة في احدي بطولتي الكاف بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع ديسابر

خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان ودع المنتخب الاوغندي كاس الامم الافريقية من ثمن النهائي امام السنغال.

يذكر أن ديسابر يمتلك خبرة أفريقية كبيرة من خلال العمل مع العديد من الأندية داخل القارة مثل القطن والتوجي التونسي والوداد المغربي كما خاض المدرب الفرنسي تجربة ناجحة مع الاسماعيلي.