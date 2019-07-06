صور .. مرتضي منصور يستقبل وفد من الإعلامين العرب والأفارقة

أستقبل المستشار مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، مساء اليوم الجمعة ، بمقر النادي ، بحضور المستشار أحمد جلال ابراهيم ، نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الادارة ، وفد من الاعلامين العرب والافارقة المتواجدين مع منتخبات بلادهم ببطولة الأمم الإفريقية ، المقامة حاليا

في مصر ، وتستمر الى 19 يوليو الجاري .

ورحب المستشار مرتضي منصور ، بوفد الاعلامين بتواجدهم في مصر ونادي الزمالك ، وحرصهم على زيارته وتفقد المنشآت المتواجدة بداخله ، متمنيا لهم الاستمتاع طوال فترة تواجدهم لتغطية فاعلية

الكان الأفريقي .

من جانبهم حرص وفد الاعلامين الافارقة والعرب ، على توجيه الشكر للمستشار مرتضي منصور على حسن الاستقبال والضيافة .

وعبروا عن سعادتهم بزيارة الزمالك باعتباره أكبر الاندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

وحرص وفد الاعلامين العرب والافارقة ، على إهداء المستشار مرتضي منصور درعا وتكريمه على دوره الرياضي المميزة ، متمنين له التوفيق ولنادي الزمالك مزيدا من التفوق والازدهار.

Advertisements