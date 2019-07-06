مرتضى منصور: لم أجلس مع محمد عواد وأتمنى انضمامه للزمالك

أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أنه لم يجلس مع محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي ، ولم يحصل على توقيعه ، موضحا بانه حارس مميز ، وينتظره مستقبل كبير في حراسة

مرمى الكرة المصرية.

وأوضح رئيس الزمالك ، بان محمد عواد لم يوقع على أى عقود مع الزمالك ، وانه يتمنى الحصول على خدماته لتدعيم حراسة

مرمي الزمالك ولكن ذلك سوف يكون من خلال موفقة إدارة الاسماعيلي .

وأكد مرتضي منصور ، بأن أي لاعب ينضم للقلعة البيضاء يكون من خلال الطرق الشرعية في التفاوض ، وعلاقتنا مع جماهير الاسماعيلي أكثر من رائعة ، ولسنا النادي الذى يقوم بخطف اللاعبين