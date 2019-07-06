مرتضى منصور: لم أجلس مع محمد عواد وأتمنى انضمامه للزمالك

أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أنه لم يجلس مع محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي ، ولم يحصل على توقيعه ، موضحا بانه حارس مميز ، وينتظره مستقبل كبير في حراسةمرمى الكرة المصرية.
وأوضح رئيس الزمالك ، بان محمد عواد لم يوقع على أى عقود مع الزمالك ، وانه يتمنى الحصول على خدماته لتدعيم حراسة
وأكد مرتضي منصور ، بأن أي لاعب ينضم للقلعة البيضاء يكون من خلال الطرق الشرعية في التفاوض ، وعلاقتنا مع جماهير الاسماعيلي أكثر من رائعة ، ولسنا النادي الذى يقوم بخطف اللاعبين
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