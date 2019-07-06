رئيس الزمالك : رفضنا ضم رمضان صبحي لهذا السبب

كشف مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك ، عن مفاجأة بخصوص رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون المعار للأهلي لموسم جديد ، قائلا :" والله العظيم رمضان صبحي كان هيموت ويلعب للزمالك ".

وأكد مرتضي منصور ، بأنه

تم عرض رمضان صبحي على الزمالك ، لكنه رفض الدخول في المفاوضات مع النادي الإنجليزي بسبب الشروط المالية واستحالة دفع مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعبعلى سبيل الإعارة لموسم.

وأشار رئيس الزمالك ، بأن رمضان صبحي ، عقد جلسة مع أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة ، وتم رفض الصفقة منعا لحدوث فتنة داخل صفوف الزمالك في ظل أن اللاعب طلب الحصول على 18 مليون جنيه في الموسم .