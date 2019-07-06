كشف مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك ، عن مفاجأة بخصوص رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون المعار للأهلي لموسم جديد ، قائلا :" والله العظيم رمضان صبحي كان هيموت ويلعب للزمالك ".
وأكد مرتضي منصور ، بأنهتم عرض رمضان صبحي على الزمالك ، لكنه رفض الدخول في المفاوضات مع النادي الإنجليزي بسبب الشروط المالية واستحالة دفع مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب
وأشار رئيس الزمالك ، بأن رمضان صبحي ، عقد جلسة مع أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة ، وتم رفض الصفقة منعا لحدوث فتنة داخل صفوف الزمالك في ظل أن اللاعب طلب الحصول على 18 مليون جنيه في الموسم .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك : رفضنا ضم رمضان صبحي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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