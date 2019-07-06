منتخب مصر للكرة الطائرة يسقط أمام كوبا في ثاني مواجهات كأس التحدي

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة خسارته الثانية في بطولة كأس التحدي الدولية المقامة في سلوفينيا خلال الفترة من 3 وحتى 7 يوليو الجاري.

وسقط منتخب الفراعنة أمام كوبا في المباراة التي جمعتهما اليوم بنتيجة 2/3 وجاءت نتائج الأشواط كالأتي: 25-23 /

25-18 / 23-25 / 22-25 / 15-7.

وكان المنتخب قد خسر في المباراة الأولى أمام بيلا روسيا بنتيجة ٣/٢ في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

Advertisements

ويشارك منتخب مصر في البطولة استعدادا لدورة الالعاب الافريقية المقرر اقامتها في المغرب اغسطس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر 16 لاعبًا وهم:

أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وهشام يسري وأحمد عبد العال ومصطفى دبشه ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي ورشاد شبل وأحمد درنكة وأحمد يوسف ومحمد محسن وعمر نجيب "تايسون" وأحمد سعيد.