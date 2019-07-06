أتليتكو مدريد يهاجم جريزمان في بيان رسمي

هاجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني لاعب الفريق انطوان جريزمان، بسبب مفاوضاته مع مسؤولي برشلونة.
وأوضح بيان صادر عن النادي، أن
وكان رئيس نادي برشلونه أعلن في تصريحات أنه توصل إلي اتفاق مع مسئولي أتلتيكو مدريد لضم اللاعب إلي صفوف الفريق .
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