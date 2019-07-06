أتليتكو مدريد يهاجم جريزمان في بيان رسمي

هاجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني لاعب الفريق انطوان جريزمان، بسبب مفاوضاته مع مسؤولي برشلونة. وأوضح بيان صادر عن النادي، أن Advertisements جريزمان لم يحترم إدارة أتلتيكو مدريد بعدما تفاوض مع برشلونه أثناء مباراة الفريقين جريزمان لم يحترم إدارة أتلتيكو مدريد بعدما تفاوض مع برشلونه أثناء مباراة الفريقينبالدوري، وكذلك مواجهة أتلتيكو أمام يوفنتوس. وكان رئيس نادي برشلونه أعلن في تصريحات أنه توصل إلي اتفاق مع مسئولي أتلتيكو مدريد لضم اللاعب إلي صفوف الفريق .

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