رياضة | مينو رايولا يثير التكهنات حول مصير بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مينو رايولا يثير التكهنات حول مصير بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، مساعيه من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي الكبير بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وتحدث مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا "أحد اهداف ريال مدريد" عن موكله، مشيرًا لأن الجميع يعلم رغبة بول في المضي قدماً.

وأضاف قائلاً: "الجميع يعلم ما هي مشاعر بوجبا، كل شخص في مانشستر يونايتد، بدايةً من المدرب حتى مالِك النادي، يعلم رغبة بوجبا".