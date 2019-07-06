الامارات | محمد عبدالله والجنيبي يشاركان في ورشة الحكم الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالله والجنيبي يشاركان في ورشة الحكم الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي، للمشاركة في الورشة الخاصة بتطبيق تقنية الحكم الفيديو في المسابقات التي ينظمها الاتحاد القاري. وتقام الورشة في 18 الجاري، وتستمر لمدة أربعة أيام، في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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