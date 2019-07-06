الامارات | مدرب الأهلي: «الفراعنة» يسيرون بشكل جيد وأتمنى تتويجهم باللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: «الفراعنة» يسيرون بشكل جيد وأتمنى تتويجهم باللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارتن لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا.

وقال لاسارتي في تصريحات صحافية أمس، إنه يتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مباراة جنوب إفريقيا غداً السبت في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف لاسارتي: «منتخب مصر يسير بشكل جيد في البطولة وحقق المطلوب في الدور الأول، لكن من الصعب التكهن بسيناريو مباراة جنوب إفريقيا اليوم، خصوصاً أنه لم يشاهد مباريات منتخب الأولاد خلال البطولة حتى يمكنه الحكم على مستوى المنافس في مباراة اليوم».

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وأشار إلى أنه يتابع الأداء الجيد للاعبي الأهلي الدوليين؛ سواء محمد الشناوي أو وليد سليمان أو أيمن أشرف ومروان محسن، مؤكداً أنه سعيد بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي حصد لقب أفضل حارس في مرحلة المجموعات. وأكد لاسارتي أن الشناوي قدم مستوى متميزا جدا، وبالطبع سعداء للغاية بالمستوى المتميز الذي قدمه في المباريات الأخيرة مع المنتخب.

وأضاف أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي والمنتخب المصري قدم عروضاً قوية أيضاً في أمم إفريقيا وظهر بشكل أكثر من رائع.

وأوضح أن مروان محسن يجتهد كثيراً لكن مازال لديه الكثير ليقدمه.

الشناوي قدم مستوى متميزاً جداً في أمم إفريقيا.